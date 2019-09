‘Koningin van de paradressuur’ Sanne Voets uit Berghem genomineerd voor prestigieuze FEI Award

,,Voor mij persoonlijk natuurlijk een grote eer, maar ook voor de parasport in het algemeen is dit een belangrijke erkenning. De sport is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot professionele discipline. De concurrentie is groot en het niveau stijgt snel, maar dat is ook heel motiverend”, vindt Voets, die vorig jaar al drie wereldtitels veroverde. ,,De beste worden, dat stelde ik me tijdens mijn revalidatie als doel. Toen we in Rio Olympisch goud wonnen, leek dat doel te zijn behaald. Nu heb ik de ambitie nog hoger gesteld: ik wil de beste blijven. Goud prolongeren in 2020 in Tokio.”