Koolhof draait met Skupski prima jaar, eindelijk volgt op het gras van Rosmalen ook die uitschieter

Libéma OpenTennissers Wesley Koolhof en Neal Skupski zijn dankzij hun toernooizege bij het Libéma Open weer de nummers 1 van de wereld in het dubbelspel. Het Nederlandse-Britse koppel won net als vorig jaar het mannendubbelspel in Rosmalen en reist met vier graspartijen in de pocket af naar Engeland.

In de finale gingen zaterdag op baan 1, waar geen toeschouwer meer bij kon, de Ecuadoraan Gonzalo Escobar en de Kazach Aleksandr Nedovyesov voor de bijl: 7-6 6-2.

Elke graswedstrijd ging het beter, geeft Koolhof bij de persconferentie op het Autotron aan. Het had woensdag in de eerste ronde ook een roemloze aftocht kunnen worden tegen Matwé Middelkoop en Bart Stevens, die goed partij boden en pas in de supertiebreak capituleerden. Tot frustratie van de geblesseerd geraakte Middelkoop, die een goede uitgangspositie tegen Koolhof maar niet weet te verzilveren. ,,Doe ik het hier goed, kan dat mijn jaar veranderen”, wist ook Stevens dat hij een grote kans had laten liggen.

Het als eerste geplaatste duo reikte uiteindelijk tot de finale, waarin Koolhof en Skupski het karwei klinisch afmaakten. ,,We serveerden goed en gingen in de tiebreak van de eerste set ook beter retourneren. De tweede set was erg goed van onze kant”, vindt Koolhof.

Dat we nog een verrassen­de move kunnen maken en zo onvoorspel­baar blijven Wesley Koolhof (34), winnaar Libéma Open in het dubbelspel

Voor Koolhof en Skupski is het de eerste titel van het jaar, na verloren finales in Barcelona en Indian Wells. In hun topjaar 2022 wonnen ze zeven titels. Tegenstanders wisten zich toen geen raad met het spelletje van Koolhof en Skupski. ,,Inmiddels hebben de tegenstanders wel een idee hoe ze tegen ons moeten spelen en wat onze voorkeuren qua tactiek zijn. Dus hebben we dat aan het begin van het jaar besproken en ook een beetje aangepast. Dat we nog een verrassende move kunnen maken en zo onvoorspelbaar blijven. Als nummer 1 zijn wij het team om te verslaan.”

Eigenlijk hebben we een prima jaar, alleen met weinig uitschie­ters Wesley Koolhof (34)

Koolhof en Skupski gaan maandag weer voorbij de Amerikaan Austin Krajicek, die de ATP-wereldranglijst na zijn zege met Ivan Dodig op Roland Garros aanvoerde. ,,Het was een domper om in Parijs in de kwartfinale te verliezen”, aldus Koolhof. ,,Maar ik kom hier altijd met plezier heen, het grasseizoen is toch iets leuks. Een ander spelletje wat je dan in een keer krijgt. Dat ik naar huis rij met wederom de schaal is een bekroning op een goede week. Eigenlijk hebben we een prima jaar, alleen met weinig uitschieters naar boven en naar beneden. Veel kwart- en halve finales, fijn om nu de eerste titel van 2023 binnen te hebben. Eens kijken of we dat de komende weken nog eens kunnen herhalen.”

Skupski spreekt nog uit dat een Grand Slam winnen nu het hoofddoel is. ,,Vorig jaar was dat 250- en 500-toernooien winnen, nu gebruiken we evenementen als deze om dingen uit te proberen voor de grote toernooien. Deze week werkte het en hopelijk hebben we daar op Queens en Wimbledon profijt van.”

Volledig scherm Wesley Koolhof tijdens de dubbelfinale op het Libéma Open in Rosmalen. © ANP