Koploper HC Den Bosch met ruime cijfers langs laagvlieger Bloemendaal

HC Den Bosch blijft door de overwinning eerste in de hoofdklasse, maar kan de koppositie in het slotweekend nog verspelen aan Amsterdam als het volgende week zondag niet wint op bezoek bij nummer drie SCHC.

De play-offs om het landskampioenschap beginnen op donderdag 16 mei. Op zaterdag 18 mei volgt de tweede wedstrijd in de kruisfinales. Een eventueel beslissingsduel is een dag later. Afhankelijk van de eindstand in de hoofdklasse speelt Den Bosch in de halve finale tegen SCHC of Oranje-Rood.