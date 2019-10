Kopstoot komt Krens en Tilburg duur te staan: vier duels schorsing

COLUMN Worden de Brabantse crossers na wereldkam­pi­oen ook sportploeg van het jaar?

10:01 De koning liet het wielrennen schieten op zijn vrije zondagmiddag. Annemiek van Vleuten had hem al genoeg plezier bezorgd. En Mathieu van der Poel ging toch wel winnen. Genoten had hij ook al van Sifan Hassan. Het voetbal op Fox kon hem evenmin thuis houden, want Ajax had op zaterdag al gewonnen. Laten we daarom de laarzen maar aantrekken. Op naar de motorcross in de blubber van Drenthe.