Koreaanse winnaar bij World Cup in Veghel

De World Cup driebanden in Veghel is zaterdag gewonnen door Haeng Jik Kim. De Zuid-Koreaanse biljarter bleef in een spectaculaire finale met 40-35 in 21 beurten de baas over Lutfi Cenet.

De Turk, die vrijdag in de kwartfinales het toernooi had beroofd van topfavoriet Dick Jaspers, startte ook in de eindstrijd furieus. Met een serie van 17 in de derde beurt liep hij uit naar 21-1. Maar na de break knokte Kim langzaam maar zeker terug. Toch duurde het tot de achttiende beurt voor de Koreaan helemaal langszij kwam bij Cenet: 33-35. Daarna stoomde Kim door, hoewel hij twee matchpunten nodig had voor zijn winnende carambole.

Die begroette Kim met een enthousiaste vreugdekreet. De uiteindelijke winnaar was eerder op de dag in de halve finales met 40-38 in 22 beurten de baas gebleven over de Vietnamees Duc Ahn Chien Nguyen. Cenet versloeg in de andere halve finale de verrassende Spanjaard Antonio Montes met 40-39 in 31 beurten.