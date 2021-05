Koreman meldt zich af voor marathon in Oostenrijk en kiest voor herstel in aanloop naar Spelen

Björn Koreman heeft zich afgemeld voor de S7 marathon in Oostenrijk. Daar wilde hij zijn persoonlijk record aanscherpen om zich in de kijker te lopen voor een plekje in de olympische ploeg.

De marathonloper uit Geertruidenberg heeft vorig jaar al onder de olympische limiet gelopen, hij liep 2.11.07 in Wenen, maar is daarmee nog niet zeker van een ticket naar Tokio. De Nederlandse atletiekunie mag namelijk drie deelnemers afvaardigen. Een daarvan is zijn teamgenoot Abdi Nageeye (2.06.17), hij liep de snelste tijd. De andere twee lopers worden aangewezen. Omdat er naast Nageeye nog drie landgenoten zijn die een snellere tijd achter hun naam hebben staan (Khalid Choukoud 2.09.55, Bart van Nunen 2.10.14, Michel Butter 2.10.30), wilde Koreman zijn pr aanscherpen.

Een winkeldief gooide roet in het eten tijdens de voorbereiding. Koreman zette de achtervolging in en brak twee ribben toen de opgesloten dief wel heel hard trok aan een deur die hij dichthield. Daardoor kon hij op de NN Mission Marathon in Enschede niet in actie komen.

Andere pijntjes

In Oostenrijk wilde Koreman een marathon lopen en hoopte hij de stap te maken naar de 2.10 uur. Zijn ribben zijn goed hersteld, maar Koreman heeft andere pijntjes opgelopen, zo meldt hij op zijn eigen website. Hij kiest er dus voor om volledig te herstellen in aanloop naar de Spelen.

Koreman heeft goede hoop in aanmerking te komen voor een van de twee overgebleven startbewijzen. ,,Bij deze aanwijsplekken wordt er dus niet alleen gekeken naar de tijd, maar spelen andere factoren ook een belangrijke rol. Er zijn verschillende factoren waarbij ik veel vertrouwen haal richting het selectieproces”, schrijft hij op zijn site. Hij wijst onder meer op de progressie die hij heeft geboekt en de omstandigheden waarin hij zijn olympische limiet heeft gelopen.

,,Het was geen makkelijke keuze, maar wel de juiste in mijn ogen. Gezondheid staat voorop en met deze keuze kan ik jullie nog mooie dingen laten zien in de toekomst en kan ik fris aan de start staan op de Olympische Spelen”, besluit hij. De olympische marathon is op 8 augustus. Na 31 mei neemt de selectiecommissie een besluit.