Korfbalclash tussen de twee beste ploegen van het dameskorfbal, spanning en sensatie verwacht

In de finale van het dameskorfbal staan Rosolo uit Reusel en Be Quick uit Nuland zaterdagavond tegenover elkaar in De Maasport in Den Bosch. Coaches Roland Dost (Rosolo) en Diederik Klaassen (Be Quick) blikken vooruit op de apotheose van het zaalseizoen. Saillante details: Klaassen heeft een verleden bij Rosolo en Dost stapt na dit seizoen over naar ‘zijn club’ Be Quick.

Rosolo en Be Quick eindigden met een gelijk puntenaantal bovenaan in de Topklasse en schakelden in de halve finales de nummers drie en vier van de ranglijst, DDW en De Korfrakkers, uit. Hoe bijzonder is deze wedstrijd voor jou en je team?

Roland Dost (Rosolo): ,,Voor mij is het de eerste finale met deze club, maar voor Rosolo zelf de derde achter elkaar. Wat het extra knap maakt, is dat er ten opzichte van vorig seizoen vier nieuwe speelsters actief zijn in de selectie. Wat voor mij de finale bijzonder maakt, is dat ik volgend jaar actief ben bij de tegenstander. Daar ben ik ooit begonnen als assistent en Be Quick is eigenlijk wel gewoon ‘mijn club’.’’

Diederik Klaassen (Be Quick): ,,De club snakt hiernaar. De afgelopen jaren is er binnen Be Quick hard gewerkt en is het ieder jaar een stukje beter geworden. Zaterdag kan er echt van alles gebeuren. De speelsters hebben veel vertrouwen en ik heb dat ook. Het wordt een mooie strijd.’’

Wat is de grootste kracht van je tegenstander in de finale?

Dost: ,,Be Quick heeft een paar bepalende spelers, maar ook de jonge talenten zijn gevaarlijk en hebben een dodelijk schot. Je kunt niemand vrij laten lopen, want dan word je letterlijk en figuurlijk afgeschoten.’’

Klaassen: ,,Rosolo is heel compleet. Ze hebben niet één of twee spitsen die veel goals maken. Dat doen ze over de hele breedte van het team en dat maakt het lastig om te verdedigen. Ik denk dat ik toch wat zwakke plekken weet, de vraag is of we die bloot kunnen leggen.’’

En waarom gaan jullie toch winnen?

Dost: ,,Ik denk dat wij uiteindelijk het beste team hebben. We creëren eigenlijk altijd genoeg kansen en als de afronding navenant is, gaan we die wedstrijd winnen. Ook heeft onze ploeg meer ervaring in het spelen van finales, dat speelt ook een rol.’’

Klaassen: ,,We hebben een plan A en een plan B klaarliggen, daarmee gaan we de strijd aan. Naast kwaliteit speelt het omgaan met de spanning een rol en natuurlijk is ook de vorm van de dag belangrijk. We zullen in ieder geval proberen direct het initiatief te pakken, de start is voor ons heel belangrijk.’’

Hoe komt het eigenlijk dat er zo veel mannen uit Eindhoven actief zijn als coach in de top van het dameskorfbal?

Dost: ,,Vanuit het gemengd korfbal bij DSC en Rust Roest worden veel goede trainers opgeleid. Die waaien vervolgens uit naar het dameskorfbal.‘’

Klaassen: ,,Het dameskorfbal is voor de trainers die uit het gemengde korfbal komen een mooie opstap om zich te bewijzen. Het is jammer dat er bij het dameskorfbal zelf weinig goede coaches worden opgeleid. Daar valt nog wel wat winst te behalen.’’