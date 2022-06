Korfbalster Van der Leest droomt van afscheid met vijfde landstitel: ‘Dat zou een geweldige afsluiting betekenen’

Bij Be Quick wordt komende zondag sowieso een feestje gevierd. Want of nou wel of niet de veldfinale korfbal in Schaijk gewonnen wordt van Rosolo, het is sowieso het afscheid van twee dragende personen rond het vrouwenkorfbalteam: captain Joyce van der Leest en Will van de Kruijs, een van de twee trainer-coaches.

Daar gaat ze weer, met zevenmijlslaarzen. Ze rent van hot naar her, maar never nooit niet als een kip zonder kop. Op een gebrek aan inzet is Joyce van der Leest (31) niet snel te betrappen. Een vechtertje pur sang, dat ondanks haar leeftijd en twee bevallingen conditioneel nog heel goed mee kan met de rest. Daarnaast beschikt ze nog steeds over een prima schot én rebound.

Inschattingsvermogen

„Ik ben met m’n 1 meter 74 niet de langste en ben evenmin een springveer. Toch kom ik met mijn inschattingsvermogen meestal een heel eind”, reflecteert Van der Leest. Andere belangrijke eigenschappen zijn haar multi-inzetbaarheid, leidinggevende kwaliteiten en het vermogen om haar ploeg op sleeptouw te nemen, in tijden van voor- en tegenspoed. Niet vreemd dat ze al ongeveer een decennium de aanvoerdersband draagt.

Quote Volgend seizoen doe ik wel een stapje terug, ik ga gezellig in het derde korfballen. Het verschil zit ‘m vooral in de intensi­teit en het aantal trainingen Joyce van der Leest (31)

Van der Leest, een honderd procent Nulandse, meldde zich al op 5-jarige leeftijd aan bij Be Quick. „Mijn tantes Wilma (Gabriëls, red.) en Joke (Dirks, red.) hebben indertijd min of meer het pad geplaveid. Ze hebben allebei in eerste gespeeld. Drie nichtjes waren eveneens lid van de club. Ik heb alle jeugdteams doorlopen”, memoreert ze.

Gemoedelijke sfeer

Als 15-jarige maakte ze haar debuut bij de hoofdmacht. „Ik heb daarna nooit overwogen van club te switchen; ik ben Be Quick mede vanwege de gemoedelijke sfeer altijd trouw gebleven. Volgend seizoen doe ik wel een stapje terug, ik ga gezellig in het derde korfballen. Het verschil zit ‘m vooral in de intensiteit en het aantal trainingen. De hoofdreden is dat ik als moeder van twee jonge kids méér aandacht wil besteden aan mijn gezin. Met de toevoeging dat ik in noodgevallen beschikbaar blijf voor een invalbeurt.”

Terugkijkend op haar korfbalcarrière heeft ze vier hoogtepunten gekend. Ze pakte met Be Quick op het veld liefst vier landstitels: in 2009, 2015, 2016 en 2018. „Helaas is het niet gelukt een keer de titel in de zaal te veroveren. Ik droom nu van een vijfde veldtitel, dat zou een geweldige afsluiting betekenen.”

Quote De hele week ben ik er al mee bezig. O, wat vind ik het spannend Pien van den Hurk (20)

De kans op succes schat ze op vijftig procent. „Afgelopen najaar hebben we voor de beker met 10-6 van Rosolo gewonnen. Maar dat zegt niet veel, elke wedstrijd is anders.”

Pijlsnel en beweeglijk

Will van de Kruijs, die komend seizoen in het gemengd korfbal bij het Eindhovense DSC als trainer-coach actief zal zijn, kent de opponent uit Reusel als geen ander. „Voordat ik naar Be Quick ging, heb ik Rosolo drie jaar onder mijn hoede gehad. Een sterke ploeg, met veel individuele kwaliteit. Als we de pijlsnelle en beweeglijke Maud Wenting en motor Britt Lavrijsen onschadelijk weten te maken, hebben we goede papieren. Wij hebben in ieder geval een betere teamspirit.”

De 20-jarige Pien van den Hurk, een van de gangmakers van het team, speelt haar eerste finale. „De hele week ben ik er al mee bezig. O, wat vind ik het spannend. Als we winnen, dan maken we er een tweedaags feest van. Zondagavond onder meer in café Kerkzicht, maandag gaan we de terrasjes onveilig maken.”