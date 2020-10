Krens (HC Tilburg) fit voor degradatiekraker met Klein Zwitserland ‘Yes, ik ben erbij’

,,Yes, ik ben erbij!", antwoordde Krens op de vraag of hij fit genoeg was op zijn opwachting te maken bij HC Tilburg. De 29-jarige aanvaller moest de eerste vijf wedstrijden vanaf de kant toekijken, nadat hij in de voorbereiding zijn duim had gebroken bij het uitlopen van een strafcorner. Krens had de kraker met Klein Zwitserland vlak na zijn operatie al rood omcirkeld in zijn agenda. ,,Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de arts.” Maar Krens is dus fit.