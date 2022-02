KTM wijst vervanger Herlings aan voor eerste twee GP's

Herlings liet recent nog weten langer dan zes weken te moeten rusten na een operatie aan zijn hiel. Voor KTM was Herlings de enige overgebleven troef vanuit het fabrieksteam in de koningsklasse MXGP. Nu de Nederlander lang buitenspel staat, hecht KTM er veel waarde aan om meters te maken.

Aanvankelijk kwam de GP van Groot-Brittannië te vroeg voor de Fransman, die al een tijdje aan het testen is met de KTM. Nu deze met een week is uitgesteld, kan de 23-jarige rijder alsnog instromen.

Teambaas Joël Smets reageert op het aantrekken van de vervanger voor Herlings: ,,Toen ze besloten de Britse GP nog een week uit te stellen, gaf dit ons en Mathys wat extra tijd om te testen en werd duidelijk dat we hem mee konden nemen naar de eerste ronde. Jeffrey is uniek: het is onmogelijk om een rijder zoals hij te vinden, maar we zien wel de snelheid en toewijding van Mathys. Hij heeft al laten zien dat hij snel en sterk kan rijden op dit niveau. Het is een mooie kans voor hem en het zijn belangrijker meters voor ons op de baan.”