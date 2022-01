Kunstrijtalent Julia van Dijk uit Tilburg neemt voorsprong in race om WK-ticket: ‘Ik Werk er echt zo hard voor’

Op de jazz-klanken van I Love Paris / J’aime Paris - Zaz bekoorde ze de jury in Heerenveen tijdens de KNSB Cup 2. Van Dijk maakte indruk en behaalde het hoogste puntengemiddelde op de korte én de lange kür. Een belangrijke factor in de strijd om die felbegeerde WK-plek. Van Dijk is kanshebber voor dat ticket, samen met twee andere kunstschaatssters. Eén daarvan is Dani Loonstra, haar trainingsmaatje. ,,Zo’n rivaliteit is mooi om te hebben, we liggen qua niveau heel dicht bij elkaar”, vertelt Van Dijk.