Kwalificatieduel tussen ijshockeyers Spanje en Nederland 8 januari opnieuw gespeeld

In overleg tussen de betrokken landen en de IIHF is besloten om het duel op woensdag 8 januari in zijn geheel over te spelen op de ijsbaan in Barcelona. Het exacte aanvangstijdstip is nog niet bekend, maar zal rond 13.00 uur zijn. Nederland, met een groot aantal Trappers-spelers in de gelederen, reist een dag eerder af naar Spanje en keert direct na het duel weer terug naar Nederland.