Lach van dochter is mooier dan een basketbalprijs voor Marlou de Kleijn

Marlou de Kleijn gaf alles, al mocht dat niet baten na de verloren finalewedstrijden in de play-offs basketbal tegen kampioen Den Helder. Ze werd wel één van de beste speelsters van de competitie. ,,Ga ik lachen voor de foto en moet ik nou blij zijn, of niet”, blikt De Kleijn terug. ,,Ik heb een goed seizoen gedraaid en had het best vreemd gevonden als mijn ploeggenote Eline Kasius en ik niet gekozen waren in het All Star-team, maar liever was ik kampioen geworden.”

Het was het einde van een seizoen waarin corona de hoofdrol opeiste. De start was pas in januari, voor trainingen en wedstrijden moest getest worden en publiek was niet toegestaan. De basketbalster had eerder overwogen om haar laatste seizoen in te gaan, maar op deze manier stoppen, vond ze niks.

Trotse dochter als mama wint

,,Mensen zeggen dat degenen die mogen sporten blij mogen zijn en daar ben ik het helemaal mee eens. Elke keer testen en spelen zonder toeschouwers vond ik wel lastig”, zegt de inwoonster van Nieuwendijk. Op dat soort momenten was daar haar dochter Lotte, die haar opvrolijkte. ,,‘Mama, je hebt gewonnen, ik ben trots’, zegt ze altijd. Dan is het voor mij weer prima. Dat zeg ik ook tegen jonge kinderen: plezier blijft het allerbelangrijkste.”

In de laatste wedstrijd van de competitie verloor Binnenland met 84-47 van Den Helder. Daardoor ontliep de ploeg in de play-offs Grasshoppers en werd in de halve finale Lekdetec.nl de tegenstander. ,,Het kwam niet verkeerd uit dat Den Helder ons toen versloeg”, biecht De Kleijn op.

Volledig scherm Marlou de Kleijn tijdens de wedstrijd Binnenland - LekDetec Den Helder in de play-offs om de landstitel. © photo: Cor Vos

In de finale was diezelfde tegenstander over twee duels te sterk. ,,We waren op”, meent de basketbalster, die niet wil spreken over een verloren seizoen nu de titel niet werd gepakt. ,,We hebben mentaal veel geleerd.”

Ze is vol lof over iedereen die een rol heeft gespeeld bij de trainingen en wedstrijden van Binnenland. ,,De vrijwilligers kregen niets terug voor hun inzet. Ze konden er niet bij zijn, maar zorgden er wel voor dat onze shirtjes klaar lagen en dat alles geregeld was. Daar ben ik dankbaar voor.”

Nog niet stoppen

Ook dat zorgt er voor dat De Kleijn nog door wil gaan. Ze heeft al veel meegemaakt in haar carrière: van kampioen worden in Duitsland, tot spelen in Spanje en jarenlang (de jeugdteams van) in Oranje. ,,Misschien ga ik nog wel drie jaar door”, oppert De Kleijn. Als dat zo is, waarom zit ze dan niet meer in Oranje? ,,Iedereen vraagt zich af als de selectie bekend is waarom ik er niet bij zit. Ik denk niet dat bondscoach Hakim Salem me nog oproept. Of ik wil? Ik sta voor alles open.”

Hoewel: het buitenland is onwaarschijnlijk. ,,Ik krijg nog steeds elk seizoen aanbiedingen van over de grens”, erkent de geboren Tilburgse. ,,Het kriebelt wel, maar mijn dochter gaat hier naar school en is dicht bij haar vader. Dat ga ik niet opgeven voor het buitenland. Het is prima zo.”

Volledig scherm Marlou de Kleijn is weer gekozen in het All Star-team van de Women’s Basketball League. © Roel van der Aa