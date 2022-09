Lagio Grantsaan geeft meteen zijn visitekaartje af bij Heroes Den Bosch

Hij is een van de onbekendste nieuwkomers van deze zomer bij Heroes Den Bosch. Maar zaterdag in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen (85-79) liet Lagio Grantsaan zich meteen zien. Met 20 punten was hij de topscorer van de middag.

Meteen na het eindsignaal stroomt de basketbalvloer van Heroes vol met fans. Op jacht naar de spelers van de club. Voor selfies en handtekeningen. Lagio Grantsaan (24) wordt misschien nog wel het meest belaagd. Opmerkelijk, want twee weken geleden kende nog bijna niemand in Den Bosch de 2,02 meter lange powerforward.

Nou ja, niemand? Roel van de Graaf wist wie hij was. ,,Ik heb vroeger in de jeugd van Apollo Amsterdam met Lagio gewerkt. Daarna ben ik hem in de gaten blijven houden.”

Grantsaan studeerde en basketbalde de afgelopen jaren bij Morgan State University (NCAA) in de Verenigde Staten. Daar zit zijn studie fysiotherapie er nu op. Met een try-out bij Heroes dwong hij deze zomer in Den Bosch een contract voor dit seizoen af. ,,Basketbalprof worden was mijn droom. Ik hoop het hier te kunnen laten zien", glundert hij.

Fandag

Dat lukt hem deze zaterdagmiddag alvast. Met twintig punten wordt hij topscorer in het gewonnen oefenduel tegen Kangoeroes Mechelen (85-79), dat het hoogtepunt vormt van de fandag van Heroes. Het is tevens de officiële start van de voorbereiding op het nieuwe basketbalseizoen.

,,Die 20 punten heb ik vooral kunnen maken omdat mijn ploeggenoten mij daartoe in staat stelden. Ik moet hier nog wennen, maar de rest van het team stuurt mij perfect aan", zegt Grantsaan bescheiden. De geboren Utrechter moet overigens ook met vijf persoonlijke fouten voortijdig naar de kant. ,,Ja, dat moet volgende keer anders. Ik wil wel fysiek spelen, maar dat moet ik dus wat slimmer doen.”

Erik Braal

Even verderop gaat ook Heroes-coach Erik Braal geduldig poserend met fans op de foto. Relaxed signeert hij t-shirts, posters en ballen. De prestatie van zijn team in het eerste oefenduel van deze zomer stelt hem tevreden. ,,Dat we winnen is mooi, maar het resultaat staat nu natuurlijk nog niet voorop. Maar we waren toe aan een lekker fysiek potje basketbal. En dat hebben we kunnen spelen.”

Over twee weken, op zaterdag 17 september, speelt Heroes in de BNXT Supercupwedstrijd tegen Filou Oostende al om zijn eerste prijs van het nieuwe seizoen. De voorbereidingstijd is dus erg kort. ,,Maar dat is een gegeven”, doet Braal niet moeilijk. ,,Dat is voor de andere teams niet anders.”

Shane Hammink

In de voorbereiding doet hij het voorlopig zonder Mohamed Kherrazi, Jito Kok en Shane Hammink die met Oranje op het EK in Tsjechië spelen. ,,Wat dat betreft is het goed dat we nu een diepere selectie hebben dan vorig jaar. Ik zie wel wanneer Mo en Jito weer aan kunnen haken.”

Hammink keert helemaal niet meer terug. De guard stopt na het EK definitief met basketbal. Een besluit waar Braal begrip voor heeft. ,,Op zich is het natuurlijk verrassend omdat Shane op zijn 28ste in z'n prime is. Maar als je het gevoel hebt, dat je iets doet waar je niet helemaal je hart in kunt leggen, moet je iets anders gaan doen. Hopelijk vindt hij dat. Ik gun hem het beste.”