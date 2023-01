Landskampioen Den Bosch is klaar in de zaal: ‘Hoe kon de scheids dat in hemelsnaam zien?!’

De vrouwen van HC Den Bosch gaan hun titel in de zaal niet verdedigen. Zaterdag moest in Eindhoven gewonnen worden van Amsterdam om zicht te houden op de play-offs, maar dat lukte mede door een discutabel tegendoelpunt niet (1-1).

HC Den Bosch wist dat het dit weekend alles of niets zou worden. Voor zaterdag stond de zaalploeg, geleid door Wieger Wiese, derde in groep A achter HDM en Amsterdam. Maar er stond nog een rechtstreekste confrontatie met de ploeg uit de hoofdstad op de rol in Eindhoven. Het verschil: één puntje. Bij winst voor Den Bosch gloorden dus de play-offs. Al moest in de laatste speelronde dan nog wel even van Oranje-Rood worden gewonnen.

Dat laatste lukte (6-0), maar door een gelijkspel tegen Amsterdam waren de kansen van Den Bosch op dat moment al flink geslonken. De concurrent maakte tegen het reeds gedegradeerde Laren geen fout: 1-3.

Onnodig, oordeelde routinier Maartje Krekelaar. Niet alleen omdat Den Bosch de kansen aaneenreeg in dat belangrijke duel met Amsterdam, maar ook omdat er veel twijfel bestond over de geldigheid van de 1-0 van Zoë Admiraal.

Scrimmage

De speelster van Amsterdam probeerde vroeg in de wedstrijd de bal na een scrimmage binnen te wurmen bij de tweede paal. Den Bosch-verdediger Danique van der Veerdonk greep in en werkte de bal in de doelmond weg. Admiraal claimde daarna dat de bal de lijn had gepasseerd, Van der Veerdonk stelde van niet.

De scheidsrechter die er met zijn neus bovenop stond twijfelde, dus raadpleegde hij zijn collega op de middellijn. Krekelaar, op dat moment wissel, stond op ongeveer dezelfde hoogte als de tweede arbiter, maar kon niet zien of het nu een doelpunt was. ,,We zeiden ook tegen elkaar: ‘hoe kan de scheids op de middellijn het dan in hemelsnaam wél zien?!’” De twijfel verdween uiteindelijk nooit. ,,Zelfs een speelster van Amsterdam zei achteraf dat ze niet zeker wist of het wel een doelpunt was.”

Den Bosch kwam nog terug in de wedstrijd door een goal van Emma Reijnen, maar verzuimde vervolgens door te drukken. Krekelaar wilde daarom ook niet te veel naar de arbitrage wijzen. ,,We kregen kansen genoeg, maar maakten het gewoon niet af. Als we nu terecht hadden verloren, dan had ik er wel vrede mee. Maar zaterdag zaten we op het beste niveau van het seizoen. Toch hebben we het laten liggen en daarom zijn we echt heel erg teleurgesteld.”

Geluk

De teleurstelling was voor Krekelaar des te groter omdat ze, mede door de groei die het team maakte, echt geloofde in de titelkansen van Den Bosch. ,,Voor mijn gevoel waren we met deze groep verder dan met het team van vorig jaar.” Toen haalde Den Bosch verrassend de play-offs en stoomde het door naar de landstitel. Destijds waren de kansen op succes tijdens de laatste speelronde van de groepsfase een stuk kleiner. ,,We zaten toen in een situatie waarin zowel de play-offs als de play-outs nog mogelijk waren. Maar dat was zo’n dag waarop alles de goede kant opviel. Dat geluk moet je dan ook hebben. Daar ontbrak het zaterdag aan.”

En daardoor zit het zaalseizoen voor Den Bosch er alweer op. Eerder werd al duidelijk dat de Bossche vrouwen niet meedoen aan de Europa Cup zaalhockey, omdat dat toernooi na verplaatsing vlak voor de hervatting van de hoofdklasse op het veld plaatsvindt. Krekelaar: ,,Dit was voor mijn gevoel gewoon nog niet het laatste weekend, dat had er nog aan moeten komen. Nu staan we dinsdag alweer met elkaar op het veld. Dat zal wel even wennen zijn.”