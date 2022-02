Lange terugreis Trappers vanuit Leipzig na oorwassing van IceFighters

Na vier zeges op rij was dit een gevoelige tik voor de Tilburgers. Naaste concurrent Hannover Scorpions kwam niet in actie, maar heeft nog maar een minieme achterstand op Trappers. Op de ranglijst, die wordt weergegeven in punten per wedstrijd, staan de Tilburgers nog net op plek 2 met 2.2 punten; Scorpions heeft een moyenne van 2.174.

Trappers moest zondag in de eerste en tweede periode een tegentreffer slikken op bezoek bij IceFighters Leipzig zonder zelf te scoren. Pas toen het in de derde periode 3-0 was, deed verdediger Jordy van Oorschot iets terug: 3-1. Maar de Tilburgerse hoop werd de grond in geboord toen ruim zes minuten voor tijd de 4-1 viel op een moment dat Trappers powerplay had.