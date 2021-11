Las Vegas, Ho Chi Minh-stad en ... Veghel

‘Sssssssst’. Net op het moment dat Jean van Erp aan de nabeurt bezig is in zijn zinderende partij tegen de Duitser Martin Horn, komt een groot gezelschap de tribunes op gestiefeld van een tot biljartarena omgetoverde hal van Cultuurhaven (CHV) Noordkade in Veghel.

Helemaal stil hoeft het bij het biljarten niet meer te zijn tegenwoordig. Er klinkt een gezellig achtergrondmuziekje tijdens de partijen, maar al te veel stemverheffing is ook niet gewenst. Zeker niet op cruciale momenten zoals deze.

Lastige uitdaging

Maar Van Erp lijkt onverstoord. Horn is al klaar met diens 40 caramboles, de Heeswijker staat op 35 en probeert er nog een gelijkspel uit te slepen. Dat zou knap zijn, want Van Erp stond met 20-2 achter. Maar nee, hij strandt op 38. En gewoon omdat er te een lastige uitdaging op de biljarttafel ligt, niet omdat hij afgeleid is door de ‘tribune-bestormers’. Het blijkt te gaan om de biljartvereniging ‘De Doorschieters’ van met name oud-personeelsleden van Philips, die een busreisje hebben naar de World Cup driebanden in Veghel.

Niet dat ze allemaal diehard biljartliefhebbers zijn, maar ook voor de anderen is er genoeg te zien. Dick Jaspers kennen ze allemaal wel, natuurlijk. Die vertoonde zijn kunsten al toen de Philips-mannen (want geen vrouw te bekennen) pas halverwege hun werkzame leven waren.

Thuisland

En hoezo doen er zoveel Koreanen mee? Er blijkt zelfs een speciale ‘Koreaanse tafel’ te zijn waarop zoveel mogelijk partijen van de zes deelnemers uit Zuid-Korea afgewerkt worden. Want rond en boven dit biljart hangen en staan camera’s waarmee beelden worden gemaakt die in het thuisland gretig worden geconsumeerd; daar is het driebanden razend populair.

Niet heel vreemd dus dat good old wereldtopper Torbjörn Blomdahl in z’n eerste groepswedstrijd onderuit de zak krijgt van de hip bebrilde Koreaan Ji Hun Ahn: 29-40 in slechts 15 beurten! Dick Jaspers laat zich niet verrassen door Ja In Kang (40-28/20) en op een andere tafel komen Haeng Jik Kim en Jun Tae Kim uit op een gelijkspel. Kim 1 won twee jaar geleden de eerste editie van de World Cup in Veghel, toen Jaspers in de kwartfinale geëlimineerd werd.

Quote Wij willen onze goede band met de UMB niet op het spel zetten. Die zijn heel tevreden met wat we hier hebben neergezet Ad Smout, organisator World Cup

In Korea is een paar jaar geleden profbond PBA opgericht, waarbij ook een paar Europese subtopspelers hun geluk gingen beproeven. De Zeeuw Jean Paul de Bruijn bijvoorbeeld, maar het gras bleek niet zo groen als verwacht aan de andere kant van de wereld. De Bruijn is weer thuis en heeft er net zijn half jaar schorsing op zitten van wereldbiljartbond UMB, want daar zien ze de PBA uiteraard als een bedreiging.

Goede band

De organisatoren van ‘Veghel’ - Ad Smout en Harry Mathijsen - zijn weleens benaderd door de PBA, vertelt Smout. ,,Om een aantal toernooien in Europa te organiseren. Maar financieel was het niet zo’n vetpot bij die bond als het leek. Bovendien willen wij onze goede band met de UMB niet op het spel zetten. Die zijn heel tevreden met wat we hier hebben neergezet.”

De contracten voor de komende jaren zijn al getekend. Voorlopig blijft het rijtje van plaatsen waar een World Cup wordt gehouden dus Las Vegas, Porto, Sharm-el-Sheikh (Egypte), Ho Chi Minh-stad (Vietnam), Antalya, het Koreaanse Guri en ... (het trotse) Veghel.

Volledig scherm Dick Jaspers in opperste concentratie bij de World Cup in Veghel. © Pix4Profs / Jules van Iperen