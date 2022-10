Late ontsnapping van Lidewij Welten en co op bezoek bij MOP

Bo van Kempen had na afloop een paar minuutjes nodig voordat ze haar verhaal kon doen. De pijn zat behoorlijk diep. ,,Er liepen meiden bij Kampong met wie ik zeven jaar in de jeugd heb gespeeld. Dat gaf me extra motivatie. En ook wel wat extra spanning, merkte ik. Zuur dat het dan net niet lukt. Al ben ik ook heel trots op onze ploeg, hoor”, haastte ze zich te zeggen. ,,Dit is de beste wedstrijd die we dit seizoen gespeeld hebben. Zuur dat we in de slotfase die tweede tegentreffer om de oren krijgen, anders hadden we shootouts gehaald denk ik.” Want verlengen is er niet meer bij in de Gold Cup, het belangrijkste bekertoernooi bij de hockeyers.