Latino's van HC Den Bosch en HC Tilburg: ‘Terug naar Argentinië? Daar mag nu niks en het wordt winter'

Joaquin Menini is in zijn huiskamer in Den Bosch weleens met bal en stick in de weer om 'het gevoel' weer even te krijgen. Maar nog beter: elke week mag de Argentijnse hockeyer van HC Den Bosch samen met zijn vriendin Maartje Krekelaar (van Dames 1) een paar keer gebruik maken van het de fitness-studio van een vriendin. ,,Dan kunnen we van de apparaten gebruik maken en ook ballen overslaan naar elkaar. Heerlijk."