Lavreysen wanhoopt niet na zeldzame nederlaag op de teamsprint: ‘Van tevoren wisten wij al dat dit zou gaan gebeuren’

HC Tilburg grijpt koppositie na recht­streek­se confronta­tie met koploper

De hockeysters van HC Tilburg zijn sinds vandaag de nieuwe koploper in de promotieklasse. In een rechtstreeks duel met HC Rotterdam nam de ploeg van coach Ageeth Boomgaardt de koppositie over na de 1-3 zege.

16 april