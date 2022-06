Leegloop bij HC Tilburg: ook topaanvaller Maico Casella weg

Heroes Den Bosch houdt de kans op nog een basketbal­ti­tel levend met gelijkspel in Groningen

Een gelijkspel in basketbal? In de play-offs van de nieuwe BNXT League kan het. Omdat de strijd ook in de halve finales over twee wedstrijden gaat, hielden Donar Groningen en Heroes Den Bosch er zondag bij 68-68 mee op.

5 juni