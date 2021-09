Lees terug | Trappers wint van Löwen Frankfurt

Deze week in... 2004 Bronzen plak van Athene al snel uitgedoofd voor rouwende Brabantse judoka Deborah Gravens­tijn

16 augustus Pratend over de bronzen prestatie van Athene 2004 komen pijnlijke herinneringen naar boven bij Deborah Gravenstijn (46). Van de medaille zelf heeft de ex-judoka al lang geleden afstand gedaan. ,,Die is ergens anders. Waar? Ergens, maar niet in huis.”