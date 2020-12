Leeuwesteijn keept beide wedstrijden van Trappers dit weekend, Meierdres licht geblesseerd

Na de vrijdagwedstrijd tegen Herforder EV, die Trappers met 7-4 won, was Leeuwesteijn gematigd tevreden. ,,Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen, maar vier tegentreffers is wel erg veel”, vond hij. Dat het van 5-0 in no time 5-3 stond, vond hij niet uitzonderlijk. ,,Het kan snel gaan bij dit spelletje.”

Aan elkaar gewaagd

Leeuwesteijn zag de tegentreffers wel een beetje aankomen. ,,We lieten het in de tweede periode even afweten en dan kan dit gebeuren. De ploegen in deze competitie zijn erg aan elkaar gewaagd. Je moet altijd blijven oppassen.”

Dat Trappers na tien wedstrijden in Duitsland eindelijk weer - vanwege soepelere coronamaatregelen - een wedstrijd in Tilburg kon spelen, vond de keeper prettig. ,,Dat voelt vertrouwt. En het is niet fijn om in een weekend twee verre uitwedstrijden te hebben. Dat gaat in je benen zitten.”

Volledig scherm Ruud Leeuwesteijn. © Bram Delmee Fotografie