‘Leren presteren’ was het motto voor wielertalent Moes op EJOF: ‘Ik was blij dat ik heelhuids over de finish kwam’

Je hebt vorige week meegedaan aan de wegwedstrijd op het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in Slowakije. Hoe heb je dat ervaren?

,,Er gingen slechts drie Nederlandse meiden, dus het voelde al als een overwinning om mee te mogen. Het motto van TeamNL was ‘leren presteren’ en zo gingen we ook naar Slowakije. Het was voor iedereen de eerste internationale wedstrijd. Normaal rijden we alleen in Nederland en België. Ik heb meegedaan aan de tijdrit en de wegwedstrijd. Vooral in de wegwedstrijd wilde ik een goed resultaat halen, maar een 50ste plek was niet waar ik op had gehoopt. Toch hebben we de hele week veel geleerd. Je merkt dat zo’n wedstrijd veel chaotischer is. Iedereen wil vooraan zitten en er zijn daardoor meer valpartijen. Ik was blij dat ik heelhuids over de finish kwam.”

Je mocht mee naar het EJOF vanwege je tweede plek op het NK in juni. Hoe kijk je daarop terug?

,,Ik heb de hele wedstrijd in de aanval gereden, dus heb ik me goed kunnen laten zien. In de eindsprint ging ik nog een paar meisjes voorbij, maar werd ik net geklopt. Hoe dan ook was die tweede plek bijzonder, omdat ik daardoor mee mocht naar het EJOF. Ik had sowieso niet gedacht het als eerstejaars al zo goed te doen.”

Naast het wegwielrennen doe je ook aan veldrijden. Wat vind het leukst?

,,Veldrijden is mijn hoofddiscipline. Het wegrijden doe ik er nu bij. Als ik echt moet kiezen vind ik veldrijden het leukst. Op de weg is het soms vooral achter elkaar aan fietsen. In het veld wint meestal degene die het sterkst is. Je kunt je niet verschuilen in een peloton. De beste wint gewoon. Bovendien leer je er ook goed sturen. Gelukkig kan ik het nog goed combineren en hoef ik niet te kiezen. Al ga ik door de wegcompetitie wel wat later het veld in dit jaar. Ik ben nu leider in de districtscompetitie op de weg, dus dat wil ik eerst afmaken.”

Waar kijk je de komende jaren naar uit?

,,Ik hoop in 2026 bij de U23 mee te doen op het WK veldrijden in Hulst. Ik zou het heel cool vinden dat mee te maken in eigen land. En in 2024 is het EK op de weg bij de junioren in België. Dat lijkt me ook wel wat. Tot die tijd wil ik gewoon zo goed mogelijke uitslagen blijven rijden.”