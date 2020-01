Let op: déjà vu-alert bij Tilburg Trappers

Alle teams in de Oberliga Nord spelen in de reguliere competitie vier keer tegen elkaar, maar dat ploegen binnen een week twee keer tegen elkaar spelen is zeldzaam. Trappers won afgelopen vrijdag met 5-2. De Tilburgers zijn koploper in de Oberliga Nord met 85 punten uit 34 wedstrijden, Füchse staat op de achtste plek met 53 uit 35.

Na de inhaalwedstrijden va afgelopen weekend hebben na lange tijd alle ploegen evenveel duels (34) gespeeld, met uizondering van Füchse Duisburg en BlackDragons Erfurt. Zij hebben één wedstrijd vooruit gespeeld en hebben er dus al 35 op de teller staan. In totaal zijn er 44 speelronden voordat de play-offs van start gaan. Trappers is nu al zeker van deelname maar dat zal niemand verrassen. De Tilburgers gooiden sinds hun overstap naar de Duitse competitie (derde niveau) altijd hoge ogen in de Oberliga. De eerste drie seizoenen grepen ze de titel, vorig jaar lukte dat net niet en ging de finalereeks in de play-offs met 3-2 verloren tegen Landshut EV.

Thuisvoordeel

Trappers is er veel aan gelegen de competitie in de Oberliga Nord als nummer 1 af te sluiten; dat geeft de ploeg thuisvoordeel in elke ronde van de play-offs, waar naast acht ploegen uit deze competitie ook acht teams uit de Oberliga Süd aan meedoen. De bovenste zes teams in de Oberliga Nord plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 spelen een pre-play-offronde.

Stand Oberliga Nord:

1. Tilburg Trappers 34-85 (+73)

2. Herner EV 34-76 (+49)

3. Crocodiles Hamburg 34-63 (+44)

4. Hannover Indians 34-59 (+19)

5. Hannover Scorpions 34-57 (+14)

6. Saale Bulls Halle 34-56 (+14)

---------------------------------------------------

7. IceFighters Leipzig 34-54 (+23)

8. Füchse Duisburg 35-53 (+1)

9. Rostock Piranhas 34-36 (-32)

10. Moskitos Essen 34-32 (-49)

--------------------------------------------------

11. BlackDragons Erfurt 35-30 (-55)

12. Krefelder EV81 34-14 (-101)