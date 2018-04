Leuker als Trappers thuis kampioen wordt? 'Nee, want maandag begint het WK'

Veel Trappers-fans hopen stiekem dat er een vijfde wedstrijd nodig is om de Oberliga-kampioen van dit seizoen aan te wijzen. Want die is dan zondag in Tilburg en dan kunnen zij erbij zijn. Theo van Gerwen hoort niet bij die groep.

De technisch directeur van de Nederlandse IJshockeybond hoopt juist vurig dat Trappers vanavond de titel al in de wacht sleept, in het verre Deggendorf. ,,Want maandag begint het WK in Tilburg. Als Trappers daar zondagmiddag nog een wedstrijd gaat spelen, dan komt onze voorbereiding behoorlijk in de knel", aldus Van Gerwen.

,,Teams kunnen dan niet in de grote hal trainen, maar moeten uitwijken naar de Ireen Wüst IJsbaan. En we kunnen dan pas zondagavond beginnen met het inrichten van de grote hal en de kleedkamers voor het WK. Het zou ons dan ook heel goed uitkomen als Trappers het vanavond afmaakt in Deggendorf."

Trappers leidt in de best-of-five-serie tegen Deggendorf met 2-1 en pakt bij winst vanvond in Zuid-Duitsland de derde Oberligatitel op rij. Bij verlies volgt zondag (15.00 uur) een beslissende wedstrijd in Tilburg.

Als Trappers vanavond kampioen wordt, dan wordt het team zaterdagavond gehuldigd. Om 18.30 uur vertrekt de ploeg dan in een speciale bus vanaf ijshal Stappegoor, om 19.00 uur is de huldiging bij de Paleisring.

WK ijshockey