Lindsay neemt het laatste foutje op WK voor lief: ‘Opgelucht dat het seizoen erop zit’

De Brabantse Tess van Dinteren is weer Nederlands kampioene padel: ‘Het niveau schiet echt omhoog’

Tess van Dinteren (25), woonachtig in Veldhoven en afkomstig uit Den Bosch, werd zondag voor de tweede keer Nederlands kampioene in de populaire sport padel. In de IJsselhallen in Zwolle prolongeerden zij en haar dubbelpartner Milou Ettekoven de titel die ze anderhalf jaar geleden veroverden.

13 maart