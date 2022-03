Lindsay wil en moet nog één keer knallen: ‘Heb mezelf de druk opgelegd dat het seizoen nog niet klaar is’

Het wordt een lange dag voor Lindsay van Zundert vandaag in Montpellier. ,,Om zes uur met de bus naar schaatshal voor een laatste training. Terug naar het hotel voor de rest van de voorbereiding en dan weer naar de Arena voor de korte kür om 12.00 uur.” En daarna begint dan ook nog eens het lange, vaak bange wachten of het goed is voor een plek in de finale op vrijdag.