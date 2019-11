LIVE | HC Tilburg verkleint marge tegen HC Den Bosch: 2-1

Topturnen Zuid verdedigt clubtitel in Sittard

14 november Topturnen Zuid verdedigt zaterdag in Sittard de Nederlandse clubtitel bij de vrouwen. De formatie die vorig jaar zo succesvol was, is intact gebleven. WK-gangster Tisha Volleman voert de ploeg uit Den Bosch aan die verder louter uit junioren bestaat: Marit Reijnders, Guus Majoor en Shadé van Oorschot.