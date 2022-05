LIVE | Heroes speelt cruciaal duel om kampioenschap, komt er een vijfde duel tegen Leiden?

met video HC Den Bosch-coach Marieke Dijkstra: ‘Dit was niet goed genoeg’

Het werd zaterdagmiddag een andere wedstrijd dan donderdagavond tussen HC Den Bosch en SCHC en dat was bepaald niet in het voordeel van de Bossche hockeysters, zag ook coach Marieke Dijkstra. De strijd om de landstitel wordt nu zondag beslist in een derde duel, opnieuw in Den Bosch (aanvag 13.15 uur).

21 mei