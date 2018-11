LIVE | Koploper Tilburg Trappers thuis tegen Black Dragons Erfurt

Turnsters Topsport Zuid dingen mee naar clubtitel

16:54 Het team van Topturnen Zuid doet zaterdag in Nijmegen een gooi naar de Nederlandse clubtitel voor vrouwen. WK-deelneemster Tisha Volleman trekt de kar voor de selectie die thuis is in De Plek (voorheen de Flik-Flak-hal) in Den Bosch.