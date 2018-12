LIVE | Koploper Trappers nog altijd niet voorbij Saale Bulls Halle

VIDEO Dongense Kelly van Zon verkozen tot beste pa­ra-tafelten­nis­ster van de wereld

12 december Dongense Kelly van Zon is woensdag in Zuid-Korea uitgeroepen tot beste vrouwelijke para-tafeltennisster ter wereld. De international van oranje werd op de ITTF Star Awards in Zuid-Korea verkozen boven Suyeon Seo uit Zuid-Korea en de Chinese Juan Xue. Het is voor het eerst dat een Nederlandse tafeltennisser of tafeltennisster deze prijs wint.