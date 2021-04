LIVE | Moordend tempo bij duel tussen Trappers en Herne in openingsfase

• Trappers won in de reguliere competitie twee van de drie duels met Herner

• De twee ploegen staan nu in de eerste wedstrijd van de halve finales tegenover elkaar (best of 3)

• Twee jaar geleden bracht Herner Trappers aan de rand van de afgrond in de halve finales

