LIVE: Nederlandse ijshockeyers op ruime achterstand bij OKT in Kazachstan

Tilburger Joep Leermakers geniet na van grote ijshockey­fi­na­le in Tsjechië

5 februari Joep Leermakers (38) uit Tilburg was dinsdagavond in Tsjechië een van de lijnrechters bij de finale van de Champions Hockey League, te vergelijken met de Champions League bij het voetbal. Pas een dag later dringt het tot hem door hoe mooi het was.