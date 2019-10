LIVE | Rico Verhoeven en Badr Hari ontmoeten elkaar voor strijd in GelreDome

Onderdeel van het persmoment is de staredown . Daarbij kijken de vechters elkaar van dichtbij in de ogen en proberen zij de ander mentaal uit te schakelen.

De laatste keer dat de twee bekendste kickboksers van het land tegenover elkaar in de ring stonden, was in 2016 in het Duitse Oberhausen. Verhoeven won dat duel, omdat Hari in de tweede ronde moest opgeven vanwege een armblessure. Onder de noemer Unfinished Business staat op zaterdag 21 december een rematch op het programma in GelreDome.