LIVE | Slotkwart begonnen, Heroes kijkt nog altijd tegen een achterstand aan in Rusland

Herlings geeft geen cadeautjes weg in Frankrijk én pakt ook de WK-lei­ding terug

10 oktober Alles wees er dit weekend op dat Romain Febvre de MXGP van Frankrijk zou winnen. De Kawasaki-rijder kwam met een speciaal pak naar zijn thuiswedstrijd, was snel en reed twee keer aan de leiding. Toch was het Jeffrey Herlings die de grootste beker mee mocht nemen én de leiding in de WK-stand terugpakte.