LIVE | Tilburg Trappers trapt gaspedaal in tegen Herner EV

Marianne Vos gaat na winst op Zolder voor eindzege wereldbe­ker: ‘Ik heb de cross te pakken’

26 december In een pakkend gevecht met Lucinda Brand, Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado heeft Marianne Vos de wereldbekerveldrit van Heusden-Zolder naar zich toe getrokken. Een felle aanval in de slotronde was voldoende om haar drie medekoploopsters op de knieën te krijgen. Door de winst op het racecircuit heeft Vos een riant uitzicht gekregen op de eindoverwinning van de wereldbeker.