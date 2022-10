LIVE | TOP Oss wacht lastig thuisduel met sterk Roda JC

Topscorer wijst Heroes op en buiten het veld de weg: ‘Een lekkere wedstrijd voor mij’

De eerste zege in de FIBA Europe Cup is een feit voor Heroes Den Bosch. De regerend landskampioen hield weinig heel van BC Parnu Sadam uit Estland: 87-55. Mede dankzij topscorer Verners Kohs, die in de Lets-Estse competitie al tegen dezelfde ploeg speelde, en aardig wat tips had.

20 oktober