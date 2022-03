LIVE | Trappers begint play-offs met duel tegen Höchstadter EC

Winter­sport een vakantie? Niet voor dit skitalent uit Schaijk: ‘Niemand wil zo'n winter hebben als je weet hoe mijn dagen eruit zien’

Succes najagen in het alpineskiën. Voor Jurre Jeurissen (18) uit het platte Brabant voelt het als roeien tegen de stroom in. Toch zit de skicarrière van de Schaijkenaar volop in de lift.

13 maart