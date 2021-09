LIVE | Trappers dendert door tegen DEL2-ploeg Löwen Frankfurt

Werkendam­se Raïsa Schoon haalt lessen uit 'krankzinni­ge' weken op Spelen

31 juli De olympische vlag op het beachsportpark in Werkendam kan naar beneden. Voor de jonge beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon eindigden hun eerste Olympische Spelen in de tussenronde. Dat betekent dat oud-topspeelster Debora Schoon-Kadijk, de moeder van de 19-jarige Raïsa die zelf meedeed aan de Spelen van 1996 en 2000, op sportpark Copakadijk de vlag moet strijken. ,,Hij zou blijven hangen zolang wij in het toernooi zitten”, zegt Schoon. ,,Die kan nu dus halfstok”, voegt Stam lachend eraan toe.