LIVE | Trappers gaat in Tilburg voor nieuwe zege op Krefelder

Heroes Den Bosch gaat in basketbal­thril­ler onderuit tegen Benfica

De wedstrijd leek halverwege het derde kwart al beslist in Portugees voordeel, maar Heroes Den Bosch perste er woensdagavond nog een zinderende slotfase uit in de Europese thuiswedstrijd tegen Benfica. Genoeg voor de overwinning was het niet: 76-78-verlies.

3 november