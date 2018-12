LIVE | Trappers gaat tegen Hannover Indians voor acht-op-een-rij

Mathieu opnieuw in opspraak: Cambuur schorst Goirlenaar voor derde keer in ruim een jaar tijd

7 december Voetballer Justin Mathieu is opnieuw in opspraak geraakt bij zijn club SC Cambuur. De Goirlenaar, die vorig jaar zomer de overstap maakte van TOP Oss, is voor de derde keer in ruim een jaar tijd disciplinair geschorst.