LIVE | Trappers heeft offday en kijkt tegen achterstand aan tegen Scorpions

Nederland naar Den Bosch voor Fed Cup-duel

21 februari De Nederlandse tennissters spelen hun komende wedstrijd in de Fed Cup in Den Bosch. Oranje gaat op vrijdag 17 en zaterdag 18 april in de Maaspoort op jacht naar een plek in de kwalificatieronde voor de Fed Cup Finals van volgend jaar. Het is nog niet bekend op welke ondergrond de tennissters spelen. Die keuze wordt pas gemaakt zodra de tegenstander bekend is.