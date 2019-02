LIVE | Trappers loopt langzaam weg bij runner-up Hannover Scorpions

New Heroes na rust voorbij Aris Leeuwarden

14 februari New Heroes had donderdagavond aan één sterk kwart genoeg om Aris Leeuwarden in De Maaspoort te verslaan. Na een slechte eerste helft namen de Bossche basketballers in de derde tien minuten overtuigend afstand van de Friese bezoekers. De teller stopte uiteindelijk bij 79-59.