LIVE | Trappers neemt met twee goals kort na elkaar afstand van Höchstadt

• Trappers gaat als nummer 3 van de Oberliga Nord de Oberliga-play-offs in.

• Tegenstander Höchstadter Alligators is de nummer 6 van de Oberliga Süd.

• Trappers werd vorig jaar in de kwartfinale van de play-offs uutgeschakeld door Herner EV.