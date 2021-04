LIVE | Trappers neemt na snelle achterstand afstand van Black Dragons

• Trappers begint om 20.00 uur aan eerste duel van best of three in kwartfinale.

• Het duel met Black Dragons Erfurt is het volgende hoofdstuk van een turbulent seizoen.

• Snel op de hoogte zijn van het nieuws rondom Trappers? Volg ook onze facebookpagina!