LIVE | Trappers rap op gelijke hoogte met Landshut: 1-1

Spanning op Stappegoor: kan Trappers nu wel thuis winnen van Landshut?

6:35 De benauwde zege van Trappers in Landshut woensdagavond (4-5 in overtime) heeft als gevolg dat Ivy van den Heuvel niet met Oranje meedoet aan het WK in Estland. ,,Maar voor dit scenario had ik getekend.”