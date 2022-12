Liveblog | Super Sonttag voor 124 Trappersfans; zitten in Düsseldorf, staan in Essen

De Oberliga waarin Trappers actief is, is het derde Duitse niveau. De twee volle bussen zetten zondagochtend eerst koers naar Düsseldorf, waar de Düsseldorfer EG het vandaag opneemt tegen Schwenninger Wild Wings.

Tilburg Trappers beschikt op Stappegoor over een mooi onderkomen voor z'n thuiswedstrijden, maar dat verbleekt toch enigszins bij de fraaie hal in Düsseldorf:

De Trappers-fans vermaken zich bijzonder goed op de tribune in Düsseldorf. De thuisploeg haalt in de derde periode 0-3 op tot 3-3 en wint na het nemen van penaltyshots. Als de fans maar genoeg energie overhouden om hun eigen ploeg later deze zondag aan te moedigen in Essen...

Ze zijn daar al wel gearriveerd inmiddels. En ook een aantal Trappers-fans die met eigen vervoer naar Essen zijn gekomen. Bij de ingan worden ze eerst even allemaal gefouilleerd.

En dan snel naar de Imbiss in de ijshal. Of ze daar op zo'n grote toestroom hadden gerekend? De rij is lang. Even geduld voor uw Currywurst svp... en dan essen in Essen.

En dan de tribune op voor de wedstrijd. Waren het in Düsseldorf eerder op de dag nog gerieflijke kuipstoeltjes, hier moeten de Trappersfans het doen met staanplaatsen.

Niet alle Trappers-fans die in Essen op de tribunes staan of zitten, zijn met de georganiseerde busreis meegekomen. De nichtjes Sjoukje Wijstok en Laura en Mandy van Bavel bijvoorbeeld. ,,Wij proberen elk jaar een uitwedstrijd van Trappers te bezoeken in een stad waar we kunnen kerstshoppen. We hadden dit tripje al geboekt voordat bekend werd dat het Super Sonttag van de supportersvereniging zou zijn”, vertelt Laura. ,,We zijn zaterdag hierheen gekomen en gaan maandagochtend weer terug naar Tilburg.”

