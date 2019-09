Lodewijks stopt na vijf wedstrijden en twee goals bij Oranje: ‘Dat neemt niemand me meer af’

Zoals hij dat altijd doet weegt Arjen Lodewijks uit Goirle voor en tegens zorgvuldig af. De laatbloeier besloot te stoppen als international nadat hij te horen kreeg niet geselecteerd te worden voor de Spelen in Tokio. En dat hij als Oranje-international hoogstens nog in aanmerking zou kunnen komen voor wedstrijden in de Pro League.

De hockeyer stuurde vervolgens de bondscoach een mail waarin hij de bondscoach bedankte voor de kansen die hij nog had gekregen om te debuteren op zijn achtentwintigste. En dat het wat hem betreft daar bij zou blijven. ,,Ik heb naast het hockey gewoon een baan. Daarnaast hebben privéafspraken de laatste maanden op een laag pitje gestaan. Daar heb ik geen enkele spijt van, maar ik wil dat wel weer oppakken”, zegt Lodewijks.

Papendal

Hij had dus nog meer wedstrijden in de Pro League voor Oranje kunnen spelen, maar dan had hij wel twee keer in de week op Papendal moeten trainen met de selectie van Oranje. ,,En dat zat er niet in. Onder meer door mijn baan. Wedstrijden met het Nederlands team zijn ook echt van een hoger niveau bij Den Bosch. Ik ben geen ervaren international. Ook is het lastig om sociaal aan te haken als je al die sessies op Papendal mist”, legt de Goirlenaar uit. ,,Ik denk ook dat ik er niemand een plezier mee doe wanneer ik onvoorbereid Pro League wedstrijden ga spelen. Daarmee zou die competitie tekort worden gedaan.”

Lodewijks is hoe dan ook tevreden met zijn korte interlandcarrière. ,,Ik heb wel vijf wedstrijden voor Oranje gespeeld en twee doelpunten gemaakt. Dat neemt niemand me meer af.” De oud-speler van HC Tilburg is blij met de reactie van Max Caldas. ,,Max begrijpt het volledig. Hij heeft me daarnaast bedankt voor de mooie tijd in Oranje.”

Geen spijt