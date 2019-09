Lonah Salpeter verpulvert parkoersrecord 10 km Tilburg: ‘Ik ben klaar voor het WK kun je wel zeggen’

,,De laatste vier kilometer maakte de wind het erg zwaar", zo dacht Salpeter dat een nog scherpere tijd er had gezeten. Desalniettemin was ze dolblij met de zege en met de tijd vooral. Die was immers bijna twee minuten onder haar oude persoonlijke record. ,,Toch komt deze tijd niet helemaal als een verrassing. Ik wist gezien mijn voorbereiding dat dit er in zat. Je kunt wel zeggen dat ik klaar ben voor het WK in Doha.” Bovendien was het de beste seizoenstijd, wereldwijd, bij de vrouwen.

Over een maandje komt ze daarop uit op de marathon. ,,Omdat ik liever op de weg loop", zegt de 30-jarige vrouw die vorig jaar als Israëlische de Europese baantitel pakte op de 10.000 meter. ,,Natuurlijk is de 10 kilometer niet te vergelijken met de marathon, maar met de snelheid zit het dus goed. De echte verrassing van vandaag is dat ik deze tijd in mijn eentje heb gelopen.”

Kort na de start had ze anderen immers al achter zich gelaten. Haar landgenote Selamwit Dagnachew kon daarna nog het dichtst bij haar in de buurt blijven. Ze finishte op iets meer dan een minuut achterstand: 31.21. Rose Chelimo, de voor Bahrein uitkomende wereldkampioene op de marathon, gaf meer dan tweeënhalve minuut op haar voormalige landgenote.